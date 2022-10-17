Брати Клички отримають нагороду за громадянську мужність від організації Heinrich Heine Kreis
Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир отримають нагороду за громадянську мужність від дюссельдорфської організації Heinrich Heine Kreis, повідомило посольство Німеччини в Україні.
"Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир отримають цьогорічну нагороду за громадянську мужність від дюссельдорфської організації Heinrich Heine Kreis. Премія €25000 призначена для підтримки транспортування гуманітарної допомоги з Дюссельдорфа до Києва", - йдеться у повідомленні посольства у твіттері у понеділок.