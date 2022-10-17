Події

13:20 17.10.2022

Чиновник Єврокомісії прибув до Києва в момент атаки РФ

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Глава служби інструментів зовнішньої політики ЄС Петер Вагнер прибув із візитом до Києва в момент атакування української столиці ворожими дронами.

"Повернувся до Києва - з чудовим сходом сонця і черговою російською повітряною атакою. З нетерпінням чекаю на перші зустрічі щодо реагування ЄС на кризу - від насильства стосовно жінок до боротьби з дезінформацією та розслідування воєнних злочинів і розмінування", - написав Вагнер у твіттері в понеділок.

Теги: #чиновник #єс #вагнер

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