Чиновник Єврокомісії прибув до Києва в момент атаки РФ

Глава служби інструментів зовнішньої політики ЄС Петер Вагнер прибув із візитом до Києва в момент атакування української столиці ворожими дронами.

"Повернувся до Києва - з чудовим сходом сонця і черговою російською повітряною атакою. З нетерпінням чекаю на перші зустрічі щодо реагування ЄС на кризу - від насильства стосовно жінок до боротьби з дезінформацією та розслідування воєнних злочинів і розмінування", - написав Вагнер у твіттері в понеділок.