За добу армія РФ втратила в Україні 320 людей особового складу, 8 танків, 17 БПЛА – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 65 320 людей особового складу, 2 537 танків, 5 205 бойових броньованих машин, 1 241 БПЛА оперативно-тактичного рівня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.10 орієнтовно становлять особового складу - близько 65 320 (+320) осіб ліквідовано, танків - 2537 (+8) од., бойових броньованих машин - 10 52 1599 (+10) од., РСЗВ – 366 (+1) од., засобів ППО – 187 (+1) од., літаків – 268 (+0) од., вертольотів – 242 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17), крилатих ракет - 316 (+0), кораблів/катерів - 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од., спеціальної техніки - 144 (+1) од.", - зазначено в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському й авдіївському напрямках.