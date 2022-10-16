Події

19:45 16.10.2022

Окупанти у неділю обстріляли з РСЗВ Дніпропетровську область

1 хв читати
Окупанти у неділю обстріляли з РСЗВ Дніпропетровську область

Російські окупанти у неділю обстріляли із реактивних систем залпового вогню Дніпропетровську область, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"До вечора окупаційні війська російської федерації з РСЗВ знову вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Попередньо – люди неушкоджені", - написав він у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що інші райони області на ворожі обстріли не зазнали. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини повністю контролюється Збройними силами України.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:00 16.10.2022
На Сумщині без світла через обстріли залишився Шосткинський район

На Сумщині без світла через обстріли залишився Шосткинський район

20:15 16.10.2022
У Дніпропетровській області в ДТП з двома легковими автомобілями загинуло двоє людей і постраждали ще троє

У Дніпропетровській області в ДТП з двома легковими автомобілями загинуло двоє людей і постраждали ще троє

19:06 16.10.2022
На Сумщині в результаті ворожих обстрілів без світла залишаються понад дві тис. абонентів Білопільської ОТГ

На Сумщині в результаті ворожих обстрілів без світла залишаються понад дві тис. абонентів Білопільської ОТГ

08:53 16.10.2022
У результаті обстрілів у Запорізькій області зруйновано дві школи, постраждалих немає

У результаті обстрілів у Запорізькій області зруйновано дві школи, постраждалих немає

08:07 16.10.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, троє – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, троє – поранено

07:34 16.10.2022
Унаслідок обстрілу Нікополя поранено чоловіка

Унаслідок обстрілу Нікополя поранено чоловіка

06:54 16.10.2022
За суботу окупанти здійснили вісім обстрілів і завдали одного авіаудару по Сумській області

За суботу окупанти здійснили вісім обстрілів і завдали одного авіаудару по Сумській області

16:25 15.10.2022
Росіяни в суботу продовжували обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини

Росіяни в суботу продовжували обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини

09:05 15.10.2022
У результаті ранкового обстрілу Запоріжжя пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад і автостоянку

У результаті ранкового обстрілу Запоріжжя пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад і автостоянку

08:23 15.10.2022
Вранці ворог завдав ракетного удару по одній із громад Київської області

Вранці ворог завдав ракетного удару по одній із громад Київської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу завдали один ракетний та десять авіаударів по Україні, здійснили вісім обстрілів із РСЗВ

Українська авіація за добу завдала ударів по 17 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

На Сумщині в результаті ворожих обстрілів без світла залишаються понад дві тис. абонентів Білопільської ОТГ

Окупанти розпочали евакуацію своїх установ із Херсонської області

Франція поставить Україні системи ППО Crotale

ОСТАННЄ

У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТАКОЖ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Окупанти не випускають працівників Запорізької АЕС на підконтрольну Україні територію

З України після 24 лютого до Ізраїлю виїхало 13 тис. євреїв, із РФ - 26 тис.

Міністр у справах діаспори Ізраїлю: настав час Україні отримати військову допомогу від Ізраїлю

Рада ЄС із закордонних справ розгляне у понеділок новий пакет санкцій проти РФ, глава МЗС Латвії закликатиме до посилення підтримки України

Ситуація на кордоні з Білоруссю напружена, але під контролем

Україна і Туреччина підтримують продовження дії "Зернової ініціативи"

Бундесвер планує навчити 5 тис. українських військових

Окупанти за добу завдали один ракетний та десять авіаударів по Україні, здійснили вісім обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА