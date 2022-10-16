Окупанти у неділю обстріляли з РСЗВ Дніпропетровську область

Російські окупанти у неділю обстріляли із реактивних систем залпового вогню Дніпропетровську область, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"До вечора окупаційні війська російської федерації з РСЗВ знову вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Попередньо – люди неушкоджені", - написав він у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що інші райони області на ворожі обстріли не зазнали. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини повністю контролюється Збройними силами України.