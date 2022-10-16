Події

19:32 16.10.2022

Бундесвер планує навчити 5 тис. українських військових

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Бундесвер планує навчити 5 тис. українських військових

Командування збройних сил ФРН у рамках планованої місії ЄС з підготовки українських військовослужбовців, має намір прийняти на навчання 5 тис. військових України, повідомив у неділю Ntv.

За даними телеканалу, новобранці братимуть участь у базових тренуваннях у рамках місії ЄС, а досвідченіші солдати пройдуть спецпідготовку. Зокрема, у бундесвері українських військових навчать використанню системи ППО Iris-T, першу установку якої, за даними німецьких ЗМІ, Берлін уже передав Києву.

Загалом місія ЄС планує навчити 15 тис. українських військових.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що зараз вважає більш важливим постачання Україні систем ППО, а не танків.

Раніше високопоставлений європейський чиновник заявив журналістам на умовах анонімності, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Люксембургу очікується ухвалення рішення про місію Євросоюзу з підготовки українських військовослужбовців. За його словами, ЄС готує місію, яка має розпочати функціонування у середині листопада. "Ми підготуємо 12 тис. осіб та ще 2,8 тис. отримають спеціалізоване навчання", - повідомляв чиновник.

Серед тих, хто навчається за мандатом місії, визначеним на два роки, будуть як новобранці, так і військовослужбовці, які мають досвід. Є потреба у базовій підготовці та у спеціальній підготовці, пояснив чиновник.

 

 

Теги: #україна #навчання #військові

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