Події

16:25 16.10.2022

Четверо людей загинули внаслідок сутичок і пожежі у в'язниці в Тегерані

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Щонайменше четверо ув'язнених стали жертвами сутичок і пожежі у в'язниці "Евін" у Тегерані, у якій утримують, зокрема, політв'язнів, опозиційних активістів та осіб із подвійним громадянством, повідомляє Al Arabiya.

За даними місцевих ЗМІ, жертви отруїлися димом. Ще 61 особа отримала поранення. Десятьох постраждалих госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що екстрені служби за кілька годин змогли загасити пожежу у в'язниці. Губернатор Тегерана Мохсен Мансурі заявляв, що пожежа виникла внаслідок бійки між ув'язненими у швейній майстерні в'язниці. Під час сутичок ув'язнені підпалили цех, у якому було багато комплектів тюремної форми. У свою чергу прокурор Тегерана Алі Салехі сказав, що у в'язниці відновили порядок, а сам інцидент не пов'язаний з акціями протесту, що відбуваються в країні.

Раніше в інтернеті з'являлися відеозаписи події, на яких чути постріли та вибухи на території в'язниці.

Інцидент стався на тлі антиурядових акцій протесту, що тривають в Ірані четвертий тиждень після смерті молодої жінки, яку затримала поліція моралі за порушення правил носіння хіджабу. У поліції заявили, що причиною смерті став серцевий напад, а родина жінки наполягала на тому, що вона не мала проблем зі здоров'ям, зокрема із серцево-судинною системою.

За деякими даними, сутички, в які іноді переростають акції протесту в Ірані, забрали життя сотень людей.

Теги: #іран

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