РФ планує закупити в Ірану БПЛА та ракети "земля-земля" для війни з Україною - ЗМІ

Росія планує закупити в Ірану безпілотні літальні апарати та ракети класу "земля-земля" для війни з Україною, повідомляє видання The Washington Post із посиланням на власні джерела в силових відомствах США та західних країн.

"Іран зміцнює свої зобов'язання щодо постачання зброї для нападу Росії на Україну, за словами представників служби безпеки США та союзників, таємно погодившись відправити не лише ударні безпілотники, а й те, що деякі офіційні особи назвали першими ракетами класу "земля-земля" іранського виробництва", призначеними для використання проти українських міст і позицій української армії", - повідомляють журналісти.

Вони зазначають, що збільшення потоку зброї з Тегерана "може допомогти компенсувати, за словами представників адміністрації Байдена, величезні втрати російської військової техніки після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому, а також запаси високоточних боєприпасів, що швидко скорочуються і які використовували під час ударів минулого тижня по багатьох українських містах".

"Очевидною ознакою розширення ролі Ірану як військового постачальника для Москви стало те, що 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до Росії для остаточного узгодження умов додаткових постачань зброї, зокрема двох типів іранських ракет класу "земля-земля", - наголошує видання з посиланням на представників силових відомств однієї із союзних США країн.

Журналісти додають, що іранська військова промисловість готує до постачання до РФ першу партію ракет Fateh-110 та Zolfaghar - іранських балістичних ракет малої дальності, здатних вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів.

"У разі здійснення це буде перше постачання таких ракет до Росії з початку війни", - підсумували журналісти.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також повідомляє, що РФ могла закупити в Ірану нові дрони-камікадзе Arash-2, які потужніші за отримані раніше Shahed-136.