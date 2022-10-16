Події

12:14 16.10.2022

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

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В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

Найближчої доби в Україні очікується помірно прохолодна погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 17 жовтня, в Україні без опадів. У західних, центральних і східних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° до 2° морозу, на крайньому заході та півдні країни 3-8° тепла; удень 13-18°, у західних областях місцями до 22°, на півночі Лівобережжя 10-14°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, удень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 17 жовтня найвища температура вдень (24,0°) була у 2018 році, найнижча вночі (-5,8°) у 1976 р.

У вівторок, 18 жовтня, в Україні без опадів. Вітер південно-східний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у західних та північних областях 5-10°; удень 15-20 °.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-східний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла; удень 17-19°.

Теги: #укргідрометцентр

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