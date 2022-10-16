Унаслідок обстрілу Нікополя поранено чоловіка

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Нікополь, в результаті було поранено чоловіка, у місті пошкоджено кілька газопроводів та ліній електропередач, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік. Обстріл спричинив кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали. У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.", - написав Резніченко в телеграм-каналі в неділю вранці.

У Марганецькій громаді постраждалих через обстріл немає.