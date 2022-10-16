Події

06:56 16.10.2022

Пожежа сталася у в'язниці в Тегерані, було чути стрілянину

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Пожежа сталася у в'язниці в Тегерані, було чути стрілянину

 

В іранській в'язниці "Евін", у якій утримують, зокрема, політв'язнів, сталося велике загоряння, з будівлі долинали звуки пострілів, повідомляє в суботу Associated Press.

На відео з місця події видно, як клуби диму піднімаються над в'язницею, чути стрілянину та сигнал тривоги.

Передбачається, що у в'язниці стався бунт. Іранські ЗМІ повідомляють, що порядок у в'язниці було відновлено, і наразі пожежники борються із загорянням.

Інцидент стався на тлі антиурядових акцій протесту, які спалахнули Тегерані після смерті молодої жінки, яку затримала поліція моралі за порушення правил носіння хіджабу. У поліції заявили, що причиною смерті став серцевий напад, а сім'я жінки наполягала на тому, що вона не мала проблем зі здоров'ям, зокрема, із серцево-судинною системою.

Цього тижня акції відбулися у десятках міст Ірану.

 

 

Теги: #вязниця #пожежа #іран #постріли

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