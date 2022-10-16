16 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 235 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 235 RUSSIAN AGRESSION

16 жовтня відзначають Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день хребта, Міжнародний день продовольства, Всесвітній день анестезіолога та День алерголога.

В Україні - День працівників харчової промисловості, у Франції – День читання, у США – День шефа та День лікеру, у Польщі – День пам'яті папи Івана Павла ІІ.

Православна церква вшановує пам'ять святого Діонісія Ареопагіта.

День працівників харчової промисловості

16 жовтня - День працівників харчової промисловості. Щороку свято припадає на третю неділю жовтня. Його запровадили у 1966 році, а пізніше затвердили указом президента України у 1995.

Всесвітній день хліба

Свято засновано у 2006 році за ініціативи Міжнародної спілки пекарів та пекарів-кондитерів. А вибір дати зумовлений тим, що цього дня, 1945 року, була створена Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, яка опікувалася вирішенням проблем у розвитку сільського господарства та його виробництва.

Всесвітній день продовольства

Головна мета цього Дня – підвищення рівня обізнаності населення щодо продовольчої проблеми, яка існує у світі. А ще цей день –привід замислитися над тим, що зроблено, і що ще належить зробити для вирішення глобальної проблеми – порятунку людства від голоду, недоїдання та злиднів.

День Шефа

Щороку 16 жовтня у США відзначається День Шефа (Національний день Боса) – професійне свято керівників колективів усіх рівнів. Працівники вітають свого начальника і дякують йому за те, що він був добрим і чесним протягом року.

День алерголога

Це неофіційне професійне свято відзначають алергологи та імунологи – лікарі, які займаються лікуванням і профілактикою алергічних реакцій організму та порушень імунної системи людини.

Всесвітній день анестезії

Це свято традиційно вважають своїм анестезіологи-реаніматологи та всі фахівці цієї галузі медицини.

16 жовтня 1846 року американський зубний лікар Томас Мортон провів операцію під ефірним наркозом. Так було вперше публічно продемонстровано успішне застосування анестезії до створення загального наркозу.

Ще цього дня:

1918 – На з'їзді Вільного козацтва у Чигирині делегати від 5 українських губерній та Кубані обрали отаманом Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського. Цього ж дня він видав указ про відродження козацтва, до якого було записано близько 150 тисяч родин;

1946 - За вироком Нюрнберзького трибуналу в Нюрнберзькій в'язниці страчені нацистські злочинці (Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Юліус Штрайхер, Фріц Заукель, Альфред Йодль і Артур Зейсс-Інкварт);

1964 – Китайська Народна Республіка провела перше випробування ядерної зброї;

1978 - Іван Павло II (до інтронізації - Кароль Юзеф Войтила) став 264-м Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523 року, одним із наймолодших понтифіків в історії та першим папою слов'янського походження;

1987 – У Львові створено Товариство Лева;

Церковне свято

16 жовтня вшановується пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, який жив у I столітті на території Афін. За переказами, Діонісій був учнем святого Павла, який згодом висвятив його на посаду єпископа у своєму рідному місті. У 95 році за наказом папи Климента Діонісій був відправлений до Галії для проповідування християнської віри. Однак там за рік його було схоплено язичниками і вбито. Саме Діонісію історики приписують кілька творів під назвою "Ареопагітики", які серйозно вплинули на розвиток християнської віри та її філософії.

Іменини: Денис, Маргарита.