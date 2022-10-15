Зенітники ПК "Центр" знищили російський вертоліт

Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" у п'ятницю, 14 жовтня, знищили російський гелікоптер, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Вчора 14 жовтня опівночі, військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного обєднання "Південь", знищили ворожий гелікоптер, імовірно Ка-52", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.