Події

20:14 15.10.2022

Зенітники ПК "Центр" знищили російський вертоліт

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Зенітники ПК "Центр" знищили російський вертоліт

Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" у п'ятницю, 14 жовтня, знищили російський гелікоптер, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Вчора 14 жовтня опівночі, військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного обєднання "Південь", знищили ворожий гелікоптер, імовірно Ка-52", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #росія #вертоліт #знищення

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