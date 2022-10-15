Противник завдав удари об'єктам інфраструктури на території Запорізької, Київської та інших областей – Генштаб ЗСУ

Противник за допомогою крилатих, авіаційних та зенітних керованих ракет завдав ударів по інфраструктурних об'єктах на території Запорізької, Київської та інших областей, також агресор продовжує використовувати БПЛА іранського виробництва "Shahed-136", повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Протягом доби окупанти завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів із РСЗВ. Ударів противника зазнали об'єкти та мирні громадяни понад 20 населених пунктів. Серед них – Костянтинівка, Білогір'я, Іванівка, Нікополь, Бахмут, Соледар, Яківна, Давидів Брід та Наливайківка", - сказано у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БпЛА з території республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Прогрес Чернігівської області та Павлівка, Дмитрівка, Мезенівка, Бачівськ, Соснівка Сумської області.

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця, Уди. Також ворог задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії;

на краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Зарічне, Надія, Першотравневе, Терни та Торське;

на бахмутському та авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення.

На новопавлівському та запорізькому напрямках окупанти наступальних дій не проводили. Вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Білогір’я, Вугледар, Времівка, Залізничне, Микільське, Новоукраїнка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.

На південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив більш як 60 вильотів БпЛА.