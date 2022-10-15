Події

18:46 15.10.2022

За ніч українські ППО на півдні країни збили 13 російських дронів - ОК "Південь"

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За ніч українські ППО на півдні країни збили 13 російських дронів - ОК "Південь"

Протягом ночі над Миколаївською областю силами протиповітряної оборони збито 6 дронів, над Херсонською областю – 2, над півднем Дніпропетровської області – 5, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Безпілотний шпигун "Орлан-10", який розвідував обстановку вздовж лінії фронту, демілітаризований", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 110 вогневих завдань. Авіацією відпрацьовано 2 удари, зокрема по системах протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях.

Спробу російських окупантів завдати авіаційних ударів по позиціях української армії в Херсонській області було припинено. Ворожий гелікоптер знищено.

Остаточні втрати ворога уточнюються. 

Теги: #дрони #ок_південь

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