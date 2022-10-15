На Київщині може бути чути звуки вибухів через роботу саперів - ОВА

У трьох громадах Київської області у суботу, 15 жовтня, може бути чути звуки вибухів через роботу саперів, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У громадах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів сьогодні, 15 жовтня, проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Через це в області можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій, дотримуйтеся правил безпеки та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації!" – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.