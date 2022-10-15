Події

08:20 15.10.2022

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло двоє людей, шестеро – поранено

1 хв читати
Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло двоє людей, шестеро – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 2 особи, ще 6 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 14 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу — у Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 6 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у суботу вранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:05 15.10.2022
У результаті ранкового обстрілу Запоріжжя пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад і автостоянку

У результаті ранкового обстрілу Запоріжжя пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад і автостоянку

08:23 15.10.2022
Вранці ворог завдав ракетного удару по одній із громад Київської області

Вранці ворог завдав ракетного удару по одній із громад Київської області

08:07 15.10.2022
Уночі та вранці ворог обстріляв Запоріжжя дронами-камікадзе та ракетами С-300

Уночі та вранці ворог обстріляв Запоріжжя дронами-камікадзе та ракетами С-300

07:34 15.10.2022
П'ять іранських дронів-камікадзе знищили ЗС України вночі над Дніпропетровщиною

П'ять іранських дронів-камікадзе знищили ЗС України вночі над Дніпропетровщиною

07:16 15.10.2022
На Сумщині на міні підірвався комбайн, комбайнер живий

На Сумщині на міні підірвався комбайн, комбайнер живий

06:56 15.10.2022
Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Запоріжжі

Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Запоріжжі

19:58 14.10.2022
У результаті денних ракетних ударів по Харківській області ніхто не постраждав

У результаті денних ракетних ударів по Харківській області ніхто не постраждав

08:30 14.10.2022
На Донеччині окупанти вбили чотирьох цивільних осіб, ще шестеро людей поранено

На Донеччині окупанти вбили чотирьох цивільних осіб, ще шестеро людей поранено

08:03 14.10.2022
На Донеччині російські війська втрачають здатність до наступу – ISW

На Донеччині російські війська втрачають здатність до наступу – ISW

07:43 14.10.2022
Окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область із усіх видів зброї, є поранені

Окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область із усіх видів зброї, є поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вранці ворог завдав ракетного удару по одній із громад Київської області

Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Запоріжжі

Зеленський подякував усім, хто відзначав День захисників і захисниць України на тимчасово окупованих територіях

Україна відновила резервне електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС

Зеленський: Ця українсько-російська війна є вирішальною

ОСТАННЄ

Байден доручив Держдепу використати до $725 млн на військову допомогу Україні

Двоє людей поранені в результаті нічних обстрілів Нікополя

ЗС України відбили 13 атак противника на Донецькому напрямку, завдали удару по 40 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки

За добу ворог завдав 6 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із РСЗВ

22 людини загинули в результаті вибуху на шахті в Туреччині

Три суховантажі доставлять пшеницю та кукурудзу до Іспанії, Тунісу та Алжиру

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В НІКОПОЛІ

Блінкен розпорядився про скорочення озброєнь та обладнання на суму $725 млн для допомоги Україні

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Польща має намір закупити у Південної Кореї до 300 установок реактивної артилерії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА