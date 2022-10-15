Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло двоє людей, шестеро – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 2 особи, ще 6 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 14 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу — у Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 6 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у суботу вранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.