Події

07:12 15.10.2022

Блінкен розпорядився про скорочення озброєнь та обладнання на суму $725 млн для допомоги Україні

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Блінкен розпорядився про скорочення озброєнь та обладнання на суму $725 млн для допомоги Україні

Глава держдепу Ентоні Блінкен повідомив про чергове скорочення озброєнь та обладнання для військової допомоги Україні на суму $725 млн.

"Я розпорядився про чергове скорочення озброєнь та обладнання на суму $725 млн із Департаменту оборони, передаючи ці запаси в Україну, і це наше 23-те скорочення з серпня 2021 року", - написав він у Твіттері в ніч на суботу.

Блінкен наголосив, що "у той час, як захисники України відбивають російські війська, Сполучені Штати залишаються єдиними з Україною".

Раніше президент США Джо Байден уповноважив Блінкена використати до $725 млн із оборонного бюджету на допомогу Україні.

 

 

 

Теги: #сша #україна #допомога

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