Ексгумацію загиблих українських військових у Лимані завершено

Слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового поховання військовослужбовців Збройних сил України в м. Лиман Донецької області, повідомляє у п'ятницю відділ комунікації поліції Донецької області.

"Поліція вилучила з братської могили тіла 34 українських захисників. Тривають роботи з ексгумації ще понад 120 цивільних. Тіла військових направлені до моргу. Після ідентифікації та встановлення причин смерті загиблі будуть передані рідним для поховання", - йдеться у зведенні.

Наразі поліцейські зосередили зусилля на ексгумації цивільних осіб з поховання, розташованого поряд із могилою військових.

Загалом з 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах тіла 144 особи, які загинули під час окупації. З них 108 тіл були ексгумовані у стихійних похованнях, решту знайдено у будинках та на вулицях. 85 загиблих – це цивільні жителі, частина з них має ознаки насильницької смерті, зокрема уламкові поранення. Поліцейські з'ясовують обставини смерті кожної людини, вже відібрано 44 зразки ДНК щодо молекулярно-генетичної експертизи.

Поліцейські встановили 35 поховань на звільненій від окупації території. За добу поліція отримала інформацію про ще 4 місця поховання, розповіли у Нацполіції.