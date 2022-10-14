Події

18:09 14.10.2022

Норвегія закупить майже 17 тис. артилерійських боєприпасів для потреб ЗСУ

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Норвегія закупить майже 17 тис. артилерійських боєприпасів для потреб ЗСУ

Глава оборонного відомства Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив про намір країни закупити майже 17 тисяч артилерійських боєприпасів для потреб української армії.

Як повідомляє пресслужба норвезького уряду, йдеться про закупівлю боєприпасів калібрів 122-мм та 152-мм.

Окрім того, в норвезькому уряді знову заявили про готовність передати Збройним силам України зимовий одяг та спорядження на загальну суму 250 млн норвезьких крон (майже $23,4 млн).

Загалом Норвегія в 2022 році планує виділити Україні додатково ще орієнтовно 3 млрд норвезьких крон (майже $281 млн).

Теги: #україна #норвегія #військова_допомога

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