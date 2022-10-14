У звільненому Великому Бурлуку та сусідніх селах знову дали світло

Електропостачання відновлено у нещодавно звільненому від російської окупації смт Великому Бурлуку Куп'янського району Харківської області та прилеглих селах, а також з'явилися якісніший мобільний зв'язок та інтернет, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні світло з'явилося в смт Великий Бурлук та у 18-ти прилеглих населених пунктах. Електроенергію вже мають понад 4 000 споживачів. Також заживили місцеву лікарню, школу, каналізаційно-насосну станцію, об'єкт водопостачання та адміністративні будівлі. Крім того, у громаді також з'явився більш якісний мобільний зв'язок та інтернет", - написав Синєгубов у телеграмі у п'ятницю.