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16:02 14.10.2022

"Метінвест" направив на підтримку захисників України 1,3 млрд грн від початку війни

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"Метінвест" направив на підтримку захисників України 1,3 млрд грн від початку війни

Гірничо-металургійна група "Метінвест" за майже вісім місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну налагодив системні поставки на фронт амуніції, тактичного обладнання, засобів пересування та захисних споруд, спрямувавши на проєкти підтримки українських захисників 1,3 млрд грн у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

Згідно з інформацією компанії у п'ятницю, з перших днів війни і досі позиція "Метінвесту" та акціонерів компанії залишається незмінною: допомагати Україні перемогти у війні. На цю мету спрямовано максимум зусиль, можливостей та ресурсів бізнесу.

"Ми допомагаємо Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям вижити та вистояти", - наводить пресслужба слова акціонера Ріната Ахметова.

При цьому нагадується, що одним із наймасштабніших проєктів "Метінвесту" з 24 лютого є забезпечення захисників сучасною амуніцією. Кожен десятий бронежилет, що захищає військових, виготовлений зі сталі "Метінвесту". Наразі українських воїнів захищатимуть 150 тис. бронежилетів. Частину бронежилетів закуповують за кордоном, але більшість виробляють в Україні. З березня 2022 року, одночасно із закупівлею готових рішень, на підприємствах "Метінвесту" почали налагоджувати власне виробництво сталі для виготовлення жорстких елементів захисту бронежилетів.

Збутова компанія "Метінвест-СМЦ" безкоштовно відвантажила Львівському оборонному кластеру понад 500 тонн сталевих листів, з яких виготовили значну частину із 80 тис. бронежилетів для захисників. Окрім бронежилетів, "Метінвест" передав захисникам 21 тис. касок та шоломів.

Окремим напрямком допомоги є передача спеціальних мобільних укриттів на фронт для зміцнення окопів та додаткового захисту воїнів: технологію їхнього виробництва освоїли на запорізьких підприємствах "Метінвесту".

Для посилення переваги бійців під час бойових дій компанія передає різноманітне тактичне обладнання: захисники України отримали від "Метінвесту" понад 800 дронів, загальна вартість обладнання становила близько 50 млн грн.

Також з початку війни "Метінвест" передав на фронт 1600 тепловізорів, зокрема, розвідникам ГУР.

"Група "Метінвест" всіляко підтримує військових, які мужньо протистоять загарбникам і крок за кроком звільняють нашу землю. Ми розуміємо, що саме завдяки ЗСУ підприємства компанії можуть працювати, щоб підтримувати економічну сталість України та піклуватися про людей. Тому компанія робить все можливе, щоб воїни мали сучасне обладнання, техніку та надійний захист. Віримо, що це допоможе захисникам та захисницям ще ефективніше знищувати ворога та берегти себе заради нашої спільної перемоги", - сказав генеральний директор групи Юрій Риженков.

Для здійснення перевезень, передислокації та зміцнення позицій військових "Метінвест" надав українській армії 268 одиниць транспорту. Для заправки автомобілів та воєнної техніки компанія передає ЗСУ та теробороні паливо – з початку війни у різних містах присутності компанії захисники отримали вже 500 тис. л.

Щоб завадити наступу ворога, "Метінвест" передав армії приблизно 76 тисяч залізних їжаків, виготовлених партнерами та на підприємствах компанії. Також метал, який безкоштовно відвантажує "Метінвест-СМЦ", є в тисячах інших металовиробів для військових потреб: мінібастіонах, саперних кішках для дистанційного розмінування територій, різних видах польових печей, полум’ягасниках, будівельних скобах, перехідниках для рукавів - деталей, необхідних станцій тощо.

Зокрема, спільно з Укртрансгазом компанія запланувала виготовити приблизно 5 тис. різних металевих виробів для потреб захисників.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #допомога #метінвест #захисники

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