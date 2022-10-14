Події

11:34 14.10.2022

Морпіх Діанов передає 23 млн грн побратимам, бо його лікування оплатить Ахметов

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Морпіх Діанов передає 23 млн грн побратимам, бо його лікування оплатить Ахметов

Захисник Маріуполя морський піхотинець Михайло Діанов вирішив передати всі зібрані людьми на його лікування 23,43 млн грн на потреби своїх побратимів після того, як усі витрати на його реабілітацію взяв на себе бізнесмен Рінат Ахметов та його ФК "Шахтар".

"Усі ваші донати передаю на лікування побратимам! Вони мають знайти правильне та чесне застосування. Я отримав колосальну суму допомоги від простих громадян. Загалом 23 млн 430 тисяч грн. Немає достатніх слів подяки всім вам. Я планував витратити їх на лікування. Однак, як я вже казав раніше, Рінат Ахметов та футбольний клуб "Шахтар" вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені сподівання, що в мене знову буде повноцінна права рука", - написав він у фейсбуці.

Морський піхотинець сподівається, що зібрані людьми понад 23 млн грн допоможуть зберегти здоров'я багатьом ветеранам. "Я знаю, що мені пощастило більше, ніж багатьом хлопцям. Я мрію про те, що я зможу допомогти й іншим хлопцям. Моя головна мета, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками більше. Тому я вирішив спрямувати всі зібрані кошти моїм побратимам. Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюся, допоможете багатьом захисникам України", - заявив Діанов.

 

Теги: #благодійність #діанов

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