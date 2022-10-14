Події

10:41 14.10.2022

Шмигаль: Ворог надовго запам'ятає непохитність та стійкість українських захисників

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Шмигаль: Ворог надовго запам'ятає непохитність та стійкість українських захисників

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль упевнений, що ворог надовго запам'ятає непохитність та стійкість українських захисників.

"14 жовтня має особливе значення для кожного українця. Здавна наші предки цього дня відзначали Покрову Пресвятої Богородиці. Свято, що було одним із найголовніших у запорозьких козаків. Козацькі традиції перейняло нове покоління українців, що боролося за свою ідентичність, за незалежність та свободу Української держави проти нацистів та комуністів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що ворог, який досі конвульсивно згадує відвагу та героїзм українського визвольного руху, також надовго запам'ятає непохитність і стійкість українських захисників, які зберегли найкращі риси та бойові традиції своїх предків і сьогодні.

"Боролись! Боремось! Поборемо! Слава Україні!" - підсумував Шмигаль.

 

Теги: #день_захисника #шмигаль

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