1 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день, знаменні події, іменини, церковне свято

1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць, День Українського козацтва, День ветерана, День молитви за всіх полеглих за свободу і державність України, День геронтолога, День соціолога.

Ще сьогодні Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку, Всесвітній день листівки, Міжнародний день Гоше, Всесвітній день вегетаріанства, Місяць обізнаності про медичне ультразвукове дослідження, День народження листівки.

Православна церква - Покрови Пресвятої Богородиці; святого преподобного Романа Солодкоспівця.

День 1316 Російська агресія - Day 1316 Russian aggression

День захисників і захисниць України

Цього дня ми вшановуємо захисників нашої держави - наших сучасників, які боронять незалежність України під час російської агресії, та згадуємо про українців, які пожертвували своїм життям заради Батьківщини за часів козацтва та визвольного руху у двадцятому столітті.

День ветерана

Започатковано це свято в 2004 році відповідно до Указу президента.

Уперше ветеранами стали називатися солдати і військовослужбовці, за плечима яких було більше 20-ти років вірної служби. Це сталося ще в античному Римі. Повага і шана до цих людей з боку їхньої держави була такою великою, що їх наділяли земельними ділянками або отримували солідну грошову винагороду, вони ставали повноправними римськими громадянами та звільнялися від усіляких повинностей.

У колишньому СРСР було засновано особливу медаль - "Ветеран праці", якою нагороджували за тривалу і сумлінну працю в найрізноманітніших галузях народного господарства. Це було не просто визнання їхніх трудових заслуг, а й спроба певним чином відзначити їхню старанність матеріально, під час призначення пенсій за старістю або за вислугу років.

Нині в багатьох країнах світу державами та урядами встановлюється чітка стратегія в підтримці ветеранів і ветеранських організацій, які є по суті незамінним інститутом передового досвіду та традицій на найрізноманітніших напрямах економічного та суспільного життя всього суспільства.

День геронтолога

Геронтологія являє собою науку, що вивчає біологічні, психологічні та соціальні аспекти старіння людини, його причини і способи боротьби зі старінням, методи можливого омолодження організму. Виник цей напрям у науці близько століття тому.

Пріоритетні напрями у фундаментальних дослідженнях старіння в сучасній геронтології дають змогу впевнено рухатися вперед на цьому шляху, постійно нарощуючи наші пізнання й удосконалюючи методи боротьби зі старінням.

День соціолога України

З 2011 року відзначають своє професійне свято соціологи нашої країни. Це професійне свято, яке відзначає важливість соціології як науки та вшановує працю соціологів у країні.

День соціолога в Україні порівняно молоде свято. Цю подію було встановлено за ініціативою делегатів від Львівського регіонального відділення Соціологічної асоціації України (САУ) на VІІ з’їзді САУ у 2011 році, де було схвалене рішення оголосити 1 жовтня Днем соціолога України.

Соціологія вивчає людське суспільство, його структуру, закони та закономірності розвитку, а також поведінку людини в колективі. Соціологія займає провідні позиції у соціально-політичному аналізі сучасного суспільства в Україні.

Місяць обізнаності про медичне ультразвукове дослідження

Щороку в жовтні відзначається Місяць обізнаності про медичне ультразвукове дослідження, метою якого є підвищення обізнаності про життєво важливу роль ультразвуку та сонографів у медичній спільноті.

Міжнародний день Гоше

Міжнародний день Гоше - важлива подія, що відзначається щорічно 1 жовтня, спрямована на підвищення обізнаності про хворобу Гоше.

Цей день був ініційований у 2014 році Європейським альянсом Гоше (EGA) і з тих пір є координаційним центром для поширення інформації та сприяння розумінню цього рідкісного захворювання.

Хвороба Гоше — це рідкісне, спадкове захворювання, зумовлене дефіцитом ферменту глюкоцереброзидази, що призводить до накопичення жирової речовини (глюкоцереброзиду) в клітинах організму, зокрема в печінці, селезінці та кістковому мозку. Це може викликати збільшення цих органів, проблеми з кістками, анемію та інші ускладнення. Захворювання успадковується за аутосомно-рецесивним типом і може мати різні форми перебігу, включаючи невропатичні та не-невропатичні.

Всесвітній день вегетаріанства

Для популяризації вегетаріанської дієти й привертання уваги людей до етичних та практичних переваг цього способу життя щороку 1 жовтня на міжнародному рівні відзначається особлива подія — Всесвітній день вегетаріанства. А також початок Міжнародного тижня вегетаріанського харчування.

День народження листівки

Щороку 1 жовтня весь світ відзначає День народження поштової листівки. У цей день у 1869 році Віденська друкарня випустила першу кореспондентську картку, яку можна було відправити адресату не в конверті.

Цього дня народилися:

190 років від дня народження Остапа (Євстахія) Волощака (1835-1918), українського ботаніка, біолога, зоолога, флориста, педагога;

190 років від дня народження Адама Поліцера (1835-1920), австрійського лікаря, одного з засновників отіатрії, розділу оториноларингології;

125 років від дня народження Степана Куропася (1900-2001), українського журналіста, публіциста, мемуариста, видавця, громадського діяча (США);

100 років від дня народження Марії Петрівни Савчин (1925-2013), української політичної діячки, членкині ОУН і УПА (США);

90 років від дня народження Джулі Ендрюс (1935), англійської актриси театру та кіно, співачки ("Мері Поппінс", "Звуки музики");

85 років від дня народження Михайла Ільковича Михайлюка (1940), українського поета, прозаїка, критика, головного редактора часопису Союзу українців Румунії "Український вісник" (Румунія);

80 років від дня заснування в Києві (1945) Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (на той час - Науково-дослідний інститут психології).

Ще в цей день:

1919 - Закінчилася польсько-українська війна (1918-1919);

1926 - Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка);

1929 - Численні арешти в Українській РСР членів вигаданого сталінцями Союзу Визволення України (СВУ), початок масового знищення української інтелігенції;

1931 - На Харківському тракторному заводі випущено перший трактор;

1938 - Німецькі війська вторглися на територію Чехословаччини;

1948 - Розпочалася експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км;

1949 - У Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки;

1959 - У Києві створено Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном;

1960 - На Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 "Запорожець".

Церковне свято:

Покрова Пресвятої Владичиці Богородиці і Приснодіви Марії святкується щорічно 1 жовтня.

Це головне осіннє свято, історія якого сягає 910 року, періоду, коли Візантійська імперія вела війну із сарацинами. Цього дня в Константинополі (до якого вже впритул підійшли мусульмани), у Влахернській церкві, де зберігалася риза Богоматері, під час богослужіння юродивий Андрій і його учень Епіфаній побачили Богородицю, що з’явилася у повітрі і розпростерла над тими, хто молився, своє широке біле покривало - покров. Дивне явище Богородиці, що покриває християн, підбадьорило і втішило греків, зібравши останні сили, вони перемогли сарацинів.

В Україні Покрова Пресвятої Богородиці має дуже особливе значення. У цей день святкують День українського козацтва, адже козаки вважали Богородицю своєю покровителькою. Вони молилися їй перед битвами, а ікона Покрови була в кожному козацькому курені.

Іменини: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.