Події

09:52 14.10.2022

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 8 мирних жителів, зокрема 2 підлітків - Синєгубов

1 хв читати
За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 8 мирних жителів, зокрема 2 підлітків - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії та мінометів населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області, внаслідок чого є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано шістьох людей у Куп'янському районі, зокрема 16-річного хлопця. В Ізюмському районі поранення дістав ще один хлопець 16 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, по Чугуївському району було завдано чотирьох ракетних ударів, унаслідок чого пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, ще одна особа дістала поранення.

Увечері близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання у дорожнє покриття. Без постраждалих.

Теги: #війна #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 14.10.2022
За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

09:08 14.10.2022
Повітряні сили ЗСУ знищили вісім дронів-камікадзе у п'ятницю

Повітряні сили ЗСУ знищили вісім дронів-камікадзе у п'ятницю

09:00 14.10.2022
Жертвами збройної агресії РФ в Україні стали вже 423 дитини

Жертвами збройної агресії РФ в Україні стали вже 423 дитини

20:49 13.10.2022
У Харківській області двох підлітків госпіталізовано з пораненнями від ворожих обстрілів

У Харківській області двох підлітків госпіталізовано з пораненнями від ворожих обстрілів

13:17 13.10.2022
Росія має від 300 до декількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва – Гуменюк

Росія має від 300 до декількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва – Гуменюк

12:45 13.10.2022
Голова Сумської ОВА: Нині ми не спостерігаємо додаткових скупчень російських військ на кордонах із областю

Голова Сумської ОВА: Нині ми не спостерігаємо додаткових скупчень російських військ на кордонах із областю

12:18 13.10.2022
Ворог вночі тричі вдарив дронами-камікадзе по об'єктам інфраструктури Київської області, жертв і постраждалих немає - ОВА

Ворог вночі тричі вдарив дронами-камікадзе по об'єктам інфраструктури Київської області, жертв і постраждалих немає - ОВА

12:12 13.10.2022
Ахметов передав ЗСУ 700 автомобілів, тисячі дронів, 595 тис. л пального

Ахметов передав ЗСУ 700 автомобілів, тисячі дронів, 595 тис. л пального

10:59 13.10.2022
Російські окупанти обстріляли Сумську область із САУ, постраждалих немає - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли Сумську область із САУ, постраждалих немає - голова ОВА

10:09 13.10.2022
Під завалами рятувальної човникової станції у Миколаєві виявлено тіло чоловіка - голова ОВА

Під завалами рятувальної човникової станції у Миколаєві виявлено тіло чоловіка - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

Перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам нашої державності - Зеленський

У країнах ЄС заморожено EUR17,4 млрд фондів російського походження - член ЄК з юстиції

Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем

Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Краматорськом

Шмигаль: Ворог надовго запам'ятає непохитність та стійкість українських захисників

Компанія SpaceX просить Міноборони США фінансувати подальшу роботу системи Starlink в Україні

Перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам нашої державності - Зеленський

У країнах ЄС заморожено EUR17,4 млрд фондів російського походження - член ЄК з юстиції

Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем

На Донеччині окупанти вбили чотирьох цивільних осіб, ще шестеро людей поранено

Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України

На Донеччині російські війська втрачають здатність до наступу – ISW

Тимошенко відвідав деокупований Ізюмський район на Харківщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА