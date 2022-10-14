За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 8 мирних жителів, зокрема 2 підлітків - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії та мінометів населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області, внаслідок чого є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано шістьох людей у Куп'янському районі, зокрема 16-річного хлопця. В Ізюмському районі поранення дістав ще один хлопець 16 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, по Чугуївському району було завдано чотирьох ракетних ударів, унаслідок чого пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, ще одна особа дістала поранення.

Увечері близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання у дорожнє покриття. Без постраждалих.