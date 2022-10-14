Кулеба підтримав заклик Єрмака до Червоного Хреста про направлення їхньої місії в Оленівку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав заклик глави Офісу президента Андрія Єрмака до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) про направлення протягом трьох днів їхньої місії в Оленівку Донецької області, де росіяни тримають українських військовополонених.

"Принципова позиція України на сьогоднішній зустрічі з Міжнародним комітетом Червоного Хреста: ми не можемо сидіти і чекати на місію в Оленівку, де Росія вбивала українських військовополонених. Андрій Єрмак висловився гранично чітко: три дні на прибуття місії в Україну. Приїжджайте на передову", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста найближчими днями направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених.