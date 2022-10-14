Події

07:03 14.10.2022

Резніков дякує Іспанії за рішення поставити Україні 4 ЗРК Hawk

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Резніков дякує Іспанії за рішення поставити Україні 4 ЗРК Hawk

Міністр оборони України Олексій Резніков дякує Іспанії, яка за підсумками українського запиту в "Рамштайн 6" надасть Києву чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk.

"Я вдячний своїй іспанській колегі Маргаріті Роблес за рішення відправити в Україну чотири ЗРК Hawk. Це швидка відповідь на український запит у Ramstein 6. На підході ще кілька яструбів", - написав Резніков у мікроблозі твіттері ввечері в четвер.

За його словами, нині протиповітряна оборона є пріоритетом не лише для України, а й для усієї Європи.

Зустріч у форматі "Рамштайн 6" відбулася в середу, 12 жовтня, в Брюсселі (Бельгія). Першим пунктом на порядку денному зустрічі було посилення ППО України. Про рішення поставити Україні чотири ЗРК Hawk повідомив у четвер генсек НАТО Єнс Столтенберг.

 

Теги: #іспанія #ппо

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