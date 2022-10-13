Події

21:12 13.10.2022

Північна Корея знову запустила балістичну ракету у бік Японського моря

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Північна Корея знову запустила балістичну ракету у бік Японського моря

Військові КНДР здійснили запуск чергової балістичної ракети до Японського моря, повідомляє "Ренхап" із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Південнокорейські військові не уточнили, які характеристики мала запущена ракета.

Тим часом, за даними Ренхап, група з приблизно 10 північнокорейських військових літаків пролетіла в 25 км на північ від повітряного кордону КНДР і Південної Кореї в центральній частині Корейського півострова і в 12 км на північ від повітряного кордону над Жовтим морем.

У відповідь південнокорейські військові підняли в повітря літаки для супроводу, зокрема винищувачі-бомбардувальники F-35.

Напруженість на Корейському півострові останнім часом посилилася. Пхеньян із кінця вересня проводить регулярні запуски балістичних ракет у відповідь на військові навчання Південної Кореї та США. Також зростають побоювання, що Північна Корея може провести ядерне випробування у найближчому майбутньому.

Південна Корея, Японія та країни Заходу критикують такі дії, заявляючи, що вони порушують резолюції РБ ООН щодо КНДР.

 

 

Теги: #кндр #ракета #пуск

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