Події

20:38 13.10.2022

Естонія передала Україні десять мобільних будиночків

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Естонія передала Україні десять мобільних будиночків

Естонське волонтерське рятувальне об'єднання Paasteliit у четвер передало для Державної служби України з надзвичайних ситуацій як гуманітарну допомогу 10 мобільних будиночків "Containex".

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області, ці контейнери адаптовані для проживання, у кожному з них є житлова та душова кімната, а також туалет. Тепло генерують теплові насоси повітряного типу.

"Ми вдячні нашим колегам за цей цінний подарунок, оскільки попереду на нас чекає затяжна зима, і, на жаль, в Україні понад 7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб та ще мільйони живуть на територіях, де будь-якої миті ворог може зруйнувати їхні будинки. Таким чином, українські рятувальники зможуть забезпечити тимчасове тепло та притулок у найбільш критичних районах", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #естонія #гумдопомога #будинки

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