Португалія передасть Україні шість вертольотів "Ка"

Уряд Португалії передасть Україні шість вертольотів "Ка", позбавлених ліцензії на експлуатацію через запроваджені проти Росії санкції, повідомляє видання Observador.

"На прохання України та у координації із Міністерством внутрішніх справ ми надамо у розпорядження України наш парк вертольотів "Ка", які через нинішній сценарій санкцій, накладених на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати", - заявила міністерка оборони Португалії Гелена Каррейрас після зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі.

Вона наголосила, що передані вертольоти будуть "дуже корисними для України", а українські колеги "обов'язково знайдуть їм гарне застосування".