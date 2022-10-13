Кулеба закликає світову спільноту захистити чорноморський зерновий коридор на тлі нового шантажу Росії

Росія знову загрожує "зерновій ініціативі" в Чорному морі, і світ повинен дати Москві зрозуміти, що вона не може наражати на ризик мільйони людей, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія робить саме те, про що ми попереджали: відновлює голодні ігри та загрожує зерновій ініціативі Чорного моря. Я хочу, щоб кожна африканська, азіатська, близькосхідна сім'я знала: Україна не висуває додаткових вимог, ми хочемо, щоб коридор продовжував працювати", - написав Кулеба у твіттері, коментуючи погрози РФ відмовитися від виконання зернової угоди наступного місяця.

"Настав час захистити чорноморський зерновий коридор. Я закликаю всі держави та організації чітко дати зрозуміти Москві: шантаж повинен припинитися, і Росії не дозволено піддавати ризику мільйони людей. Мій заклик особливо стосується держав, які покладаються на експорт зерна з України", - додав міністр.