Події

19:23 13.10.2022

Іракський парламент обрав Латифа Рашида президентом Іраку

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Іракський парламент обрав Латифа Рашида президентом Іраку

Латиф Рашид у четвер став президентом Іраку за підсумками голосування у парламенті, що стало початком формування іракського уряду – через рік після парламентських виборів у країні, повідомляє Rudaw.

Рашид обійшов свого опонента, колишнього президента Іраку Бархама Салеха на 63 голоси. Загалом за Рашида проголосували 162 депутати.

Очікується, що Мухаммед ас-Судані, який претендує на посаду нового прем'єр-міністра, сформує уряд за 30 днів.

Раніше Рашид обіймав посаду міністра водних ресурсів Іраку, а також був представником партії "Патріотичний союз Курдистану".

Протести проти корупції в Іраку спричинили дострокове проведення парламентських виборів у країні в жовтні 2021 року. Однак обрані парламентарі не могли сформувати уряд через розбіжності між політичними блоками щодо механізмів формування.

 

 

Теги: #президент #обрання #ірак

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