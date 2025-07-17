Інтерфакс-Україна
Події
10:28 17.07.2025

Жертвами пожежі в супермаркеті в Іраку стали 50 осіб

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Влада провінції Васіт на сході Іраку повідомила про 50 загиблих унаслідок пожежі в супермаркеті в місті Кут, передає Associated Press.

Серед жертв - жінки та діти.

За словами губернатора провінції Мухаммеда аль-Маєха, триває розслідування події; вже порушено кримінальні провадження проти власника торговельного центру і власника будівлі, де він розташовувався.

"Гарантуємо сім'ям ні в чому невинних людей, що прямо або побічно винні в тому, що трапилося, не отримають поблажливості", - додав аль-Маєх.

Влада провінції Васіт оголосила триденну жалобу за загиблими в пожежі.

Теги: #ірак #пожежа

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