10:28 17.07.2025
Жертвами пожежі в супермаркеті в Іраку стали 50 осіб
Влада провінції Васіт на сході Іраку повідомила про 50 загиблих унаслідок пожежі в супермаркеті в місті Кут, передає Associated Press.
Серед жертв - жінки та діти.
За словами губернатора провінції Мухаммеда аль-Маєха, триває розслідування події; вже порушено кримінальні провадження проти власника торговельного центру і власника будівлі, де він розташовувався.
"Гарантуємо сім'ям ні в чому невинних людей, що прямо або побічно винні в тому, що трапилося, не отримають поблажливості", - додав аль-Маєх.
Влада провінції Васіт оголосила триденну жалобу за загиблими в пожежі.