Жертвами пожежі в супермаркеті в Іраку стали 50 осіб

Влада провінції Васіт на сході Іраку повідомила про 50 загиблих унаслідок пожежі в супермаркеті в місті Кут, передає Associated Press.

Серед жертв - жінки та діти.

За словами губернатора провінції Мухаммеда аль-Маєха, триває розслідування події; вже порушено кримінальні провадження проти власника торговельного центру і власника будівлі, де він розташовувався.

"Гарантуємо сім'ям ні в чому невинних людей, що прямо або побічно винні в тому, що трапилося, не отримають поблажливості", - додав аль-Маєх.

Влада провінції Васіт оголосила триденну жалобу за загиблими в пожежі.