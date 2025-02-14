Інтерфакс-Україна
Події
15:31 14.02.2025

Сибіга обговорив віцепрем’єром Іраку перспективи співпраці, зокрема у сільському господарстві та енергетиці

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Сибіга обговорив віцепрем’єром Іраку перспективи співпраці, зокрема у сільському господарстві та енергетиці
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA/4848

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив майбутнє співробітництво, зокрема у сільському господарстві, енергетиці та безпеці з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

"Я зустрівся з Фуадом Хусейном, щоб обговорити шляхи розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Іраком у низці перспективних сфер, включаючи сільське господарство, освіту, енергетику та безпеку", - написав він у телеграм у п'ятницю.

За його словами, сторони також обговорили шлях до справедливого миру та співпрацю в рамках міжнародних організацій.

Теги: #ірак #сибіга

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