Сибіга обговорив віцепрем’єром Іраку перспективи співпраці, зокрема у сільському господарстві та енергетиці

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив майбутнє співробітництво, зокрема у сільському господарстві, енергетиці та безпеці з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

"Я зустрівся з Фуадом Хусейном, щоб обговорити шляхи розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Іраком у низці перспективних сфер, включаючи сільське господарство, освіту, енергетику та безпеку", - написав він у телеграм у п'ятницю.

За його словами, сторони також обговорили шлях до справедливого миру та співпрацю в рамках міжнародних організацій.