Інтерфакс-Україна
Події
19:30 08.05.2025

Кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського

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Кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського

Нового главу Римо-католицької церкви обрано, про що свідчать білий дим із труби на даху Сікстинської капели і дзвін дзвонів.

В ефірі європейських телеканалів показали, як віряни, які зібралися на площі Святого Петра, радіють історичному моменту.

Конклав розпочався ввечері 7 травня і тривав трохи більше одного дня.

Очікується, що пізніше в четвер новий понтифік постане перед вірянами у Ватикані.

За повідомленнями ЗМІ, на площі Св. Петра зібралися близько 20 тисяч людей, щоб привітати нового, 267-го Папу Римського, якого обрали після четвертого туру голосування.

Зараз очікують на оголошення імені нового понтифіка. Він має зʼявитися світові з лоджії Ватиканської базиліки.

Теги: #обрання #понтифік #ватикан

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