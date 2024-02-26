Новим головою НАЗК обрали детектива НАБУ Віктора Павлущика

Переможцем конкурсу на посаду голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) став керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктор Павлущик, йдеться у повідомленні відомства.

"Конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК сьогодні оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії", - зазначили у прес-службі НАЗК.

Далі уряд має затвердити його посаду на чотирирічний термін.

Повідомляється також, що конкурсна комісія визначила, що "Павлущик має найкращі професійний досвід, знання та якості для виконання посадових обов'язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та чесноти".

А у прес-службі Інституту законодавчих ідей зазначили, що Павлущик отримав найвищий бал за стратегічне бачення розвитку НАЗК, а також найвищий бал за результатами тестування на загальні здібності.

"На фінальній співбесіді Віктор Павлущик зазначив, що у роботі ставитиме акцент на дебюрократизації та інформатизації діяльності НАЗК. Серед викликів назвав кадрову політику сумнівної якості. Акцентував на необхідності поновлення конкурсного кадрового відбору, як це здійснюється в НАБУ", - йдеться у повідомленні Інституту.