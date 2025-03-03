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21:49 03.03.2025

Стан Папи Риського знову погіршився

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Стан Папи Риського знову погіршився

Стан Папи Римського Франциску знову погіршився, він переніс два епізоди "гострої дихальної недостатності" в понеділок, повідомляє Vatican News.

"Сьогодні Святіший Отець мав два епізоди гострої дихальної недостатності, спричиненої значним накопиченням ендобронхіального слизу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Франциск також переніс бронхоспазм, схожий на напад астми, що вимагало від лікарів проведення двох бронхоскопій, тобто процедур для оцінки стану його дихальних шляхів, з огляду на необхідність відсмоктування великої кількості виділень.

Для допомоги диханню Папі довелося використовувати "неінвазивну механічну вентиляцію".

Понтифік весь час залишався притомним, зорієнтованим і співпрацював з медичним персоналом. Зазначається, що прогноз щодо нього залишається "стриманим".

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск, який лікується в лікарні, провів ніч спокійно, повідомляє в понеділок Vatican News з посиланням на Залу друку Святого престолу.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували в клініку "Агостіно Джемеллі" в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгена і лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Папі Римському Франциску 88 років.

 

Теги: #здоровя #понтифік #ватикан

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