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19:07 13.10.2022

НАТО посилить заходи із захисту життєво важливих об'єктів інфраструктури

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НАТО посилить заходи із захисту життєво важливих об'єктів інфраструктури

Міністри оборони країн НАТО домовилися вжити заходів щодо посиленого захисту найбільш значущих об'єктів інфраструктури.

"Більше того, ми зміцнимо захист наших найважливіших об'єктів інфраструктури після диверсії на "Північних потоках", - сказав генсек альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Крім того, він зазначив, що міністри зокрема обговорили питання захисту енергетичної інфраструктури.

У ніч на 26 вересня стався витік газу на одній із ниток магістралі "Північний потік 2" на південний схід від острова Борнгольм. Витоки газу були також зафіксовані з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від Борнгольма.

 

 

Теги: #нато #захист #інфраструктура

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