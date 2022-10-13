Події

18:55 13.10.2022

Російські окупанти випустили по Львівщині 6 ракет, українські військові збили чотири – голова ОВА

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Російські окупанти випустили по Львівщині 6 ракет, українські військові збили чотири – голова ОВА

У четвер, 13 жовтня, російські окупанти випустили по території Львівської області шість ракет, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні ворог випустив 6 ракет по території Львівської області. На жаль, є два попадання. Чотири ракети воїни ПвК "Захід" збили. Дякую нашій протиповітряній обороні за високопрофесійну роботу", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Він також подякував усім жителям Львівщини, які перебували під час тривоги в укриттях.

Теги: #ракети #львівська_область

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