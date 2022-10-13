Події

17:22 13.10.2022

В Ізюмі відновлено постачання електроенергії 10 тис. абонентів - К.Тимошенко

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В Ізюмі відновлено постачання електроенергії 10 тис. абонентів - К.Тимошенко

У деокупованому Ізюмі Харківської області частково відновлено електропостачання, протягом двох тижнів планується відновити постачання електроенергії всім мешканцям міста.

"Ізюм зі світлом! Для 10 000 споживачів відновлено електропостачання. Світло з'явиться і на Ізюмському хлібозаводі. Це дозволить забезпечити виробництво хліба для місцевих мешканців. Роботи з підключення абонентів триватимуть протягом двох тижнів, і всі мешканці міста отримають електрику", - написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, тривають роботи з підключення електрики на інших деокупованих територіях регіону. Практично повністю відновлено електропостачання в Балаклії: 15 тис. споживачів уже зі світлом. У Куп'янську світло є у 4 тис. жителів.

 

Теги: #електропостачання #ізюм

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