Зеленський про резолюцію ПАРЄ щодо визнання РФ терористичним режимом: Це потужний сигнал світовій спільноті та Росії, що покарання за злочини неминуче

Президент України Володимир Зеленський подякував Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за визнання РФ терористичним режимом, заявивши, що її рішення є потужним сигналом світовій спільноті та самій Росії, що покарання за злочини неминуче.

"Вдячний за можливість звернутися до Парламентської асамблеї Ради Європи та за увагу до України. Вітаю ухвалену сьогодні резолюцію ПАРЄ, якою чинний режим РФ визнано терористичним. Це потужний сигнал світовій спільноті та Росії, що покарання за злочини неминуче!" - написав Зеленський у твіттері.