Події

14:06 13.10.2022

Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

1 хв читати
Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

Президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, нині завдання Європи показати йому, що він в ізоляції, впевнений президент України Володимир Зеленський.

Як розповів Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, ризик застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, залишається, проте Європа не має дозволяти себе шантажувати.

"Не можна виявляти слабкість щодо російського керівництва… Путін застосує ядерну зброю лише в тому разі, якщо він дуже добре знатиме, що після застосування для нього не буде жодних наслідків", – заявив український президент.

"Чому він вистрілив 100 разів (ракетами та БПЛА напередодні по Україні – ІФ-У)? Тому що наслідки ще не завдали йому шкоди… У нього немає успіхів на полі бою. Він має виправдовуватися (перед своїм народом – ІФ-У)", - продовжив Зеленський, пояснюючи причину, чому РФ зробила так багато ударів.

Нині, зазначив президент України, завдання всієї Європи - показати Путіну, що з ним ніхто не розмовлятиме і що він залишиться в ізоляції.

"Тоді й російське суспільство зрозуміло б, що вони обрали президентом людину, яка погрожує всім ядерною зброєю", - заявив він.

 

Теги: #путін #ядерна_зброя #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 13.10.2022
Зеленський про резолюцію ПАРЄ щодо визнання РФ терористичним режимом: Це потужний сигнал світовій спільноті та Росії, що покарання за злочини неминуче

Зеленський про резолюцію ПАРЄ щодо визнання РФ терористичним режимом: Це потужний сигнал світовій спільноті та Росії, що покарання за злочини неминуче

16:11 13.10.2022
iPhone-дипломатія допомагала мені дуже сильно в перші дні війни - Зеленський

iPhone-дипломатія допомагала мені дуже сильно в перші дні війни - Зеленський

14:47 13.10.2022
Росія може завдати удару по українській ГТС і зажадати включити "Північний потік-2" - Зеленський

Росія може завдати удару по українській ГТС і зажадати включити "Північний потік-2" - Зеленський

12:26 13.10.2022
Зеленський у відповідь на петицію доручив Кабміну розглянути питання скасування безвізового режиму з Білоруссю

Зеленський у відповідь на петицію доручив Кабміну розглянути питання скасування безвізового режиму з Білоруссю

11:20 13.10.2022
ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка визнає Росію "державою-терористом" - Зеленський

ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка визнає Росію "державою-терористом" - Зеленський

09:33 13.10.2022
11-річний хлопчик провів під завалами зруйнованого в Миколаєві будинку 6 годин, йому надають допомогу - Зеленський

11-річний хлопчик провів під завалами зруйнованого в Миколаєві будинку 6 годин, йому надають допомогу - Зеленський

06:43 13.10.2022
Зеленський привітав резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України

Зеленський привітав резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України

06:41 13.10.2022
Зеленський подякував за скорочення споживання електроенергії в пікові години

Зеленський подякував за скорочення споживання електроенергії в пікові години

21:54 12.10.2022
Зеленський запропонував створити фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки, а також створити механізм підтримки інвестицій у країну – виступ на щорічній зустрічі МВФ і СБ

Зеленський запропонував створити фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки, а також створити механізм підтримки інвестицій у країну – виступ на щорічній зустрічі МВФ і СБ

19:05 12.10.2022
Зеленський подякував рятувальникам, лікарям, енергетикам, працівникам комунальних служб за оперативне відновлення інфраструктури

Зеленський подякував рятувальникам, лікарям, енергетикам, працівникам комунальних служб за оперативне відновлення інфраструктури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У рамках чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити ще 20 людей

"Щит європейського неба" створюватимуть через спільні закупівлі 14 країнами НАТО засобів ППО та ПРО

iPhone-дипломатія допомагала мені дуже сильно в перші дні війни - Зеленський

У командуванні ПС ЗСУ підтвердили падіння українського літака Су-24М на Полтавщині

Росія може завдати удару по українській ГТС і зажадати включити "Північний потік-2" - Зеленський

ОСТАННЄ

У рамках чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити ще 20 людей

"Щит європейського неба" створюватимуть через спільні закупівлі 14 країнами НАТО засобів ППО та ПРО

Румунія приєдналася до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні

ДБР з'ясовує причини падіння військового літака на Вінниччині

Повідомлено про підозру жителю Херсону, який очолив незаконно створену філію російського банку

Кулеба: Резолюція ГА ООН показала, що Україну підтримали не лише євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня

У командуванні ПС ЗСУ підтвердили падіння українського літака Су-24М на Полтавщині

ПАРЄ визнала режим Путіна в Росії терористичним

Міносвіти не має інформації про кількість шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

Німеччина передала Україні 16 САУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА