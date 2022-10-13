Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

Президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, нині завдання Європи показати йому, що він в ізоляції, впевнений президент України Володимир Зеленський.

Як розповів Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, ризик застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, залишається, проте Європа не має дозволяти себе шантажувати.

"Не можна виявляти слабкість щодо російського керівництва… Путін застосує ядерну зброю лише в тому разі, якщо він дуже добре знатиме, що після застосування для нього не буде жодних наслідків", – заявив український президент.

"Чому він вистрілив 100 разів (ракетами та БПЛА напередодні по Україні – ІФ-У)? Тому що наслідки ще не завдали йому шкоди… У нього немає успіхів на полі бою. Він має виправдовуватися (перед своїм народом – ІФ-У)", - продовжив Зеленський, пояснюючи причину, чому РФ зробила так багато ударів.

Нині, зазначив президент України, завдання всієї Європи - показати Путіну, що з ним ніхто не розмовлятиме і що він залишиться в ізоляції.

"Тоді й російське суспільство зрозуміло б, що вони обрали президентом людину, яка погрожує всім ядерною зброєю", - заявив він.