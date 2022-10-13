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13:17 13.10.2022

Росія має від 300 до декількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва – Гуменюк

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Росія має від 300 до декількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва – Гуменюк

Російські окупанти отримали від 300 до декількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Цифри справді дуже суперечливі й за різними джерелами їх може бути від 300 до декількох тисяч. Але враховуватимемо, що вони намагаються використовувати їх у певних регіонах, з урахуванням віддаленості", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в четвер.

Одночасно вона уточнила, що окупанти наразі намагаються використовувати дрони-камікадзе для ураження цілей, що розташовуються в межах 1 тис. км від точки запуску.

"Наразі ми знаємо, що їх (дронів-камікадзе – ІФ-У) досить багато сконцентровано на тимчасово окупованих територіях південної частини України, але намагаються і з північних кордонів України атакувати", - підсумувала Гуменюк.

Теги: #війна #дрони #ок_південь

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