Росія має від 300 до декількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва – Гуменюк

Російські окупанти отримали від 300 до декількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Цифри справді дуже суперечливі й за різними джерелами їх може бути від 300 до декількох тисяч. Але враховуватимемо, що вони намагаються використовувати їх у певних регіонах, з урахуванням віддаленості", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в четвер.

Одночасно вона уточнила, що окупанти наразі намагаються використовувати дрони-камікадзе для ураження цілей, що розташовуються в межах 1 тис. км від точки запуску.

"Наразі ми знаємо, що їх (дронів-камікадзе – ІФ-У) досить багато сконцентровано на тимчасово окупованих територіях південної частини України, але намагаються і з північних кордонів України атакувати", - підсумувала Гуменюк.