Російські окупанти, ймовірно, перекинули в Україну інструкторів із Корпусу вартових ісламської революції - ISW

Російські війська могли перекинути на тимчасово окуповані території України пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції іранських інструкторів для навчання російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW, посилаючись на Центр національного спротиву, зазначають, що російські сили направили "невстановлену кількість іранських інструкторів у Джанкой у Криму, Залізний порт та Гладівку в Херсонській області, щоб навчити російські сили використовувати ударні безпілотники Shahed -136".

У Центрі спротиву заявили, що іранські інструктори безпосередньо контролюють пуски дронів по цивільних об'єктах в Україні, зокрема в Миколаївській та Одеській областях.

У повідомленні наголошується, що Корпус, зокрема, є основним оператором безпілотних літальних апаратів Ірану, тому ці іранські інструктори, ймовірно, є співробітниками Корпусу або пов'язаними з ним співробітниками.

Крім того, РФ активізує зусилля щодо створення інформаційних умов для хибного зображення України як терористичної держави, щоб відхилити недавні заклики оголосити РФ терористичною державою.

Також російські сили, ймовірно, посилюють лінію фронту у західній частині Запорізької області. Водночас російські військові продовжують стикатися із проблемами оснащення солдатів основним особистим спорядженням.

У звіті ISW ідеться, що "російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватового та Кремінної. Російські війська продовжують оборонні дії в цьому районі". Також у РФ стверджують, що українські сили проводять наземні атаки на північному заході та заході Херсонської області.