Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, тринадцять - поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 7 людей, ще 13 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 12 жовтня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу - в Авдіївці. Крім того, у Лимані виявили ще 4 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 13 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у четвер уранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Джерело: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/5249