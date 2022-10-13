Події

08:08 13.10.2022

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, тринадцять - поранені

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Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, тринадцять - поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 7 людей, ще 13 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 12 жовтня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу - в Авдіївці. Крім того, у Лимані виявили ще 4 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 13 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у четвер уранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Джерело: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/5249

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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