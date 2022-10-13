Франція продовжить надавати військову допомогу Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про намір інтенсифікувати військову допомогу Україні.

"Ми поставили (...) знамениті артилерійські установки "Цезар", і українці нам подякували. Ми продовжимо", - сказав Макрон у середу в ефірі телеканалу France 2.

"Ми працюємо над постачанням ще шести додаткових знарядь "Цезар"", - продовжив президент.

Він повідомив також про плани постачання ракет, систем ППО та радарів.

"Ми не можемо поставити стільки, скільки просять українці, тому що ми повинні мати озброєння ще для захисту нашого східного флангу. Ми захищаємо нашу національну територію. Ми з перших днів (повномасштабного вторгнення РФ в Україну – ІФ-У) направили солдатів та розгорнули засоби у Румунії. Ми посилюємо нашу присутність", - пояснив Макрон.