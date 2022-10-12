Кулеба та глава МЗС Нідерландів погодилися, що єдина відповідь на ракетний терор РФ - подвоєння військової та економічної допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрой (Wopke Bastiaan Hoekstra), сторони погодилися, що відповіддю на російський ракетний терор є подвоєння військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

"Під час нашої розмови мій голландський колега Вопке Гукстра і я погодилися, що єдиною відповіддю на російський ракетний терор є подвоєння військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Вдячний Нідерландам саме за це: нарощування військової допомоги, зокрема в сфері протиповітряної оборони", - написав він у твіттері.