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21:50 12.10.2022

Кулеба та глава МЗС Нідерландів погодилися, що єдина відповідь на ракетний терор РФ - подвоєння військової та економічної допомоги Україні

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Кулеба та глава МЗС Нідерландів погодилися, що єдина відповідь на ракетний терор РФ - подвоєння військової та економічної допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрой (Wopke Bastiaan Hoekstra), сторони погодилися, що відповіддю на російський ракетний терор є подвоєння військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

"Під час нашої розмови мій голландський колега Вопке Гукстра і я погодилися, що єдиною відповіддю на російський ракетний терор є подвоєння військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Вдячний Нідерландам саме за це: нарощування військової допомоги, зокрема в сфері протиповітряної оборони", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #мзс #підтримка #нідерланди

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