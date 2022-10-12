Контактна група з оборони України продовжить постачати ЗС України можливості, яких вони потребуватимуть у важкі майбутні тижні, місяці та роки - голова Пентагону

Контактна група з оборони України підкреслила спільне зобов'язання продовжувати постачати захисникам України можливості, яких вони потребуватимуть у важкі наступні тижні, місяці і роки, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Сьогодні Контактна група підкреслила наше спільне зобов'язання продовжувати постачати захисникам України можливості, яких вони потребуватимуть у важкі майбутні тижні, місяці і роки. Ми обговорили шляхи, щоб зробити ще більше, щоб тренувати українських військових, які настільки вражаючі використовують нові можливості", - сказав Остін на пресконференції за результатами зустрічі Контактної групи з оборони України у Брюсселі в середу.

Водночас він наголосив, що водночас, як збільшується довгострокова підтримка України, ключове значення мають прозорість та підзвітність.

"На сьогоднішній зустрічі ми обговорили заходи підзвітності, які використовує Україна, щоб переконатися, що передова зброя повністю відстежується", - наголосив Остін.