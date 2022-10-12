Міллі: Ця боротьба не просто в інтересах України, а й у глобальних інтересах

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі констатує, що битва, яку веде Україна проти російської агресії, не лише на користь країни, але і в глобальних інтересах захистити міжнародний порядок, заснований на правилах.

Про це він заявив у середу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

"Ця боротьба не просто в інтересах України, вона – у глобальних інтересах, щоб захистити міжнародний порядок, заснований на правилах. І це – наше призначення, яке було нам доручено – підтримати міжнародний порядок, заснований на правилах, який було встановлено 80 років тому після Другої світової війни", - сказав Міллі.

У зв'язку з цим він висловив упевненість, що Контактна група "буде разом так довго, як це потрібно". "Ми повинні гарантувати, що Україна залишиться вільною, незалежною, суверенною державою… Україна не просить солдатів з будь-якої іншої країни, українці бажають боротися за себе самі. Все, що вони просять, то це кошти, щоб це робити. Ми робитимемо так багато, як ми можемо, і так довго, як це буде потрібно. Ця Контактна група залишається важливою для постачання Україні можливостей, щоб вони були здатні боротися за свою країну", - наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів.