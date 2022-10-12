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18:02 12.10.2022

Нідерланди нададуть Україні ракети для посилення протиповітряної та протиракетної оборони

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Нідерланди нададуть Україні ракети для посилення протиповітряної та протиракетної оборони

Нідерланди поставлять ракети для подальшого зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України, постачання ракет вартістю понад EUR15 мільйонів відбувається у світлі недавніх атак РФ, повідомляє пресслужба Міноборони Нідерландів.

"Ці атаки зміцнюють віру уряду в те, що на них можна відповісти лише непохитною підтримкою України та її народу. Я також наголосила під час прямих консультацій з міністром оборони України, що Нідерланди, як і наші партнери, не будуть залякані Росією і продовжуватимуть підтримувати Україну", - заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

У відомстві зазначили, що завтра Оллонгрен візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО, де також буде наголошено на необхідності та невідкладності військової підтримки.

 

Теги: #міноборони #нідерланди

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